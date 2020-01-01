حالة الطرق بغزة صباح اليوم الثلاثاء

غزة / سما /

قالت الإدارة العامة لشرطة المرور، إن الحركة المرورية اعتيادية صباح اليوم الثلاثاء على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.

وأوضحت أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، وطالبت قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان وكافية.

وقالت: "في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".

وسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 6 حوادث سير نتج عنها إصابة واحدة فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.