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مستوطنون يحرقون سيارتين بقرية فرعتا غرب نابلس

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحرقون سيارتين بقرية فرعتا غرب نابلس


رام الله / سما /

قام مستوطنون يهود، بمهاجمة قرية فلسطينية شمالي الضفة الغربية، وأحرقوا وأعطبوا إطارات بعض المركبات، وكتبوا تهديدات وشعارات عنصرية على جدران منازلها.
 
وذكرت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن المستوطنين قاموا فجر اليوم، بالهجوم على قرية  فرعاته، قضاء قلقيلية، وأحرقوا بعض المركبات في القرية.
 
وبحسب القناة، قام المهاجمون بكتابة شعارات عنصرية باللغة العبرية على جداران منازل القرية، منها "أرض إسرائيل لشعب إسرائيل".
 
ووفقا للقناة العبرية، هناك اشتباه بأن المنفذين، من المستوطنين أعضاء عصابات "تدفيع الثمن" اليهودية المتطرفة.

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