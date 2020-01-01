الصحة إلاسرائيلية: ​​تسجيل 1792 إصابة بالكورونا خلال 24 ساعة الاخيرة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم تسجيل 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ امس واليوم.

ووفقا للمعطيات، توصف الحالة الصحية لـ331 مصابا بالخطيرة، منهم 99 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، وبلغ عدد حالات التعافي 47551 حالة.

وفي سياق متصل، شهد المجلس الوزاري الإسرائيلي لمكافحة "كورونا" خلافات حول تشديد القيود وفرض الإغلاقات أو رفع القيود، حيث أوصى مسؤول ملف "كورونا" البروفيسور روني غامزو بتخفيف القيود المفروضة على أصحاب المصالح التجارية خلال عطل نهاية الأسبوع، والسماح بفتح المراكز التجارية والحدائق العامة والمتنزهات، ولم يستبعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اتخاذ الحكومة لقرار فرض الإغلاق الشامل ليلا أو في عطل نهاية الأسبوع، أو فرض إغلاق في "المدن الحمراء" التي تشهد ارتفاعا في معدل الإصابة.

كما أوصى "مجلس الأمن القومي" بضرورة النظر في إمكانية فرض الإغلاق الشامل في الأسبوعين الأخيرين لشهر آب الجاري.