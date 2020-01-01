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الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على أسلحة جنوب الجولان

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على أسلحة جنوب الجولان


القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي عن عثوره على أسلحة أثناء تمشيطه للمنطقة التي تم الإعلان عن إحباط عملية زرع عبوات ناسفة فيها جنوب الجولان السوري المحتل.

وجاء في بيان عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي  أنه "جرت اليوم جولة في منطقة زرع العبوة الناسفة في جنوب هضبة الجولان متابعة لعملية إحباط محاولة زرعها".

وأضاف أنه خلال الجولة "تم العثور على سلاح وحقيبة بداخلها عدة عبوات ناسفة كانت جاهزة للتفعيل" ضد الجيش الإسرائيلي على بعد 25 مترا عن السياج الحدودي "داخل الأراضي الإسرائيلية"، حسب قوله.

وأشار إلى أن قوات الجيش تبقى في منطقة هضبة الجولان "في حالة تأهب مستمرة للتعامل مع التطورات المختلفة".

وذكر أن قائد فرقة "الجولان" العميد رومان جوفمان، التقى اليوم الاثنين بقائد قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في منطقة الحادث، وأكد له أن الجيش الإسرائيلي "لن يسمح بالمساس بأمن مواطني إسرائيل وسيادتها وأنه يعتبر الدولة السورية مسؤولة عن كل ما يحدث في أراضيها".

ويأتي ذلك بعد إعلان إسرائيل عن إحباط عملية زرع عبوات ناسفة على الشريط الحدودي مع سوريا مساء الأحد، واستهداف القوات الإسرائيلية للعناصر الذين نفذوا العملية.

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