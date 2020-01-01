أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

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لا تزال أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وجاءت أسعار الفواكه وأسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي.

أسعار الخضروات

خيار حمامات: 8 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 6 ك = 10 شيكل

بصل بلدي: 8 ك = 10 شيكل

جودة أقل: 1 ك = 1 شيكل

و3ك = 2 شيكل

بامية بلدية: 5 شيكل

بامية مصرية: 4 شيكل

كوسا: 7 ك = 10 شيكل

بطاطا ثلاجات: 6 – 7 ك = 10 شيكل

بطاطا بلدية: لا يوجد

بطاطا حلوة: 5 – 7 ك = 10 شيكل

لوبيا: 1ك = 3 شيكل

الملوخية: 1 – 1.5 شيكل

بندورة: 8 – 10 ك = 10 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

و3ك = 2 شيكل

فاصوليا: 1ك = 3 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

تومة (وقية): 2.5 شيكل

فلفل: 1ك = 2 شيكل

فليفلة: 3 ك = 10 شيكل

جزر: 2 شيكل

ليمون: 1 ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

رمان حامض: 3 شيكل

أسعار الفواكه:

سانتروزة: 4-5 شيكل

خوخ أبو فروة: 5 شيكل

خوخ ملس: 3ك = 10 شيكل

تين: 5 – 6 شيكل

عنب الشيخ عجلين: 4 شيكل

كيوي: 5 شيكل

شمام: 7- 8 ك = 10 شيكل

بطيخ بدون بزر: 10 ك = 10 شيكل

بطيخ قدوس: 20 ك = 10 شيكل

تفاح لهواني: 5 شيكل

انجاص: 1ك = 4 شيكل

مانجا شيلي: 6 شيكل

مانجا مايا: 6 شيكل

صبر (25 حبة) = 10 شيكل