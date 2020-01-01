الجيش المصري يطلب ضم مجموعة من الموهوبين إلى صفوفه

القاهرة / وكالات /

أعلنت القوات المسلحة المصرية أن وزير الدفاع محمد زكي صدق على الإعلان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الجدد الموهوبين رياضيا.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية أن هذه الدفعة ستكون من البنين تبدأ من مرحلة الابتدائي بدءا من الصف الرابع وحتى الإعدادي والثانوي بكافة المراحل الدراسية بالمدارس العسكرية الرياضية.

ويبدأ سحب ملفات التقدم اعتبارا من يوم 4 حتى 27 أغسطس 2020 من مقر المدارس العسكرية الرياضية بكل من القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط، ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم جميع محافظات الجمهورية.

ويبدأ قبول الملفات بمقر المدارس العسكرية الرياضية بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة اعتبارا من 15 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2020.

وتضم المدارس العسكرية الرياضية الألعاب الفردية الأولمبية والتي يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات أولمبية وتضم ألعاب (رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة والتايكوندو وألعاب القوى والرماية والجودو)، وكذلك الرياضات التي يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات على المستوى الدولي والعالمي وتضم ألعاب (الجمباز والسلاح والدراجات والكاراتية والسباحة والكونغ فو والخماسي الحديث والترايثلون ).