عمره 53 عاما ويبدو بسن 25.. هل اكتشف إكسير الشباب؟

وكالات

كشف الهولندي "إدسون برانداو" البالغ من العمر 53 عاما سر ظهوره كشاب لم يتجاوز الـ25 عاما.



ونقلت مجلة "Unilad"، عن "برانداو" القول إنه لم يلجأ أبدا إلى الجراحة التجميلية، ويعتبر أن سر "الشباب الدائم" يكمن في التغذية الصحيحة، والعناية بالبشرة والتفكير الإيجابي.



وأضاف: "غالبا ما يصاب الناس بالصدمة عندما يكتشفون أنني أبلغ من العمر 53 عاما. جميعهم يعتقدون أنني في الخامسة والعشرين".

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ويمارس الرجل يوميا تمارين رياضية قاسية، ولا يأكل السكر، ولا الأطعمة المعلبة والمقلية، ولا يدخن أو يتعاطى المخدرات.

وقال: "الآن أشعر نفسي، كما عندما كنت في سن أقل من الثلاثين من عمري. أشعر بنفس الطاقة التي كانت لدي من قبل".