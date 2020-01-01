"سانا": الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء ريف دمشق..وادرعي يتوعد..!

القدس المحتلة /سما/

أعلنت وكالة "سانا" السورية اليوم الاثنين، أن المضادات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي جديد في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

من جهتها، نقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر محلية في القنيطرة، أن "العدوان استهدف التل الأحمر في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي بـ4 قذائف حتى الآن، وانطلق من تل الفرس في الجولان المحتل".

وأشار مصدر عسكري سوري، إلى أنه "في تمام الساعة 10,40 من مساء اليوم، قامت حوامات العدو الإسرائيلي بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة، واقتصرت الخسائر على الماديات".

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الاثنين، أن طائرات ومروحيات الجيش الإسرائيلي شنت غارات على مواقع وأهداف تابعة للجيش السوري في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وكتب أدرعي على تويتر": "شنت قبل قليل طائرات ومروحيات حربية غارات على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا وذلك ردا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها يوم أمس الأحد في جنوب هضبة الجولان".

وأضاف: "شملت الأهداف مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات، بالإضافة إلى مدافع مضادة للطائرات ووسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة للجيش السوري".

وتابع: "يعتبر الجيش الإسرائيلي الحكومة السورية مسؤولة عن أي عملية تنطلق من أراضيها وسيواصل العمل بتصميم ضد أي عمل يمس بسيادة إسرائيل".