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حاييم بيبس رئيس بلدية موديعين سيترشح قبالة نتنياهو

الإثنين 03 أغسطس 2020 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
حاييم بيبس رئيس بلدية موديعين سيترشح قبالة نتنياهو


القدس المحتلة /سما/

ذكرت مواقع عبرية أن حاييم بيبس ، رئيس بلدية موديعين ، قد يشكل حزبًا جديدًا ويترشح لرئاسة الوزراء ضد الليكود وبنيامين نتنياهو.

واعتمد بيبس، عضو الليكود الذي كان يعتبر حتى وقت قريب حليفا لرئيس الوزراء ، على العديد من رجال الأعمال ، الذين أدركوا أن تحالف ازرق ابيض قد انتهى وأنه هناك حاجة إلى لاعب جديد على الحلبة السياسية.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الموضوع لـموقع 0404 نيوز: "الحزب الجديد برئاسة حاييم بيبس سيحصل على أصوات من الليكود وهو قادر على القيام بذلك وتشكيل حكومة - نحن نعتقد ذلك.

#حاييم بيبس #بلدية موديعين #نتنياهو #الليكود

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