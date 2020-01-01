حاييم بيبس رئيس بلدية موديعين سيترشح قبالة نتنياهو

القدس المحتلة /سما/

ذكرت مواقع عبرية أن حاييم بيبس ، رئيس بلدية موديعين ، قد يشكل حزبًا جديدًا ويترشح لرئاسة الوزراء ضد الليكود وبنيامين نتنياهو.

واعتمد بيبس، عضو الليكود الذي كان يعتبر حتى وقت قريب حليفا لرئيس الوزراء ، على العديد من رجال الأعمال ، الذين أدركوا أن تحالف ازرق ابيض قد انتهى وأنه هناك حاجة إلى لاعب جديد على الحلبة السياسية.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الموضوع لـموقع 0404 نيوز: "الحزب الجديد برئاسة حاييم بيبس سيحصل على أصوات من الليكود وهو قادر على القيام بذلك وتشكيل حكومة - نحن نعتقد ذلك.