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ابو حمزة: ما عرضناه في "بيت العنكبوت" غَيض من فيض مما سَمحت قيادة السرايا بنشره

الإثنين 03 أغسطس 2020 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو حمزة: ما عرضناه في "بيت العنكبوت" غَيض من فيض مما سَمحت قيادة السرايا بنشره


غزة /سما/

أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، مساء اليوم الإثنين، امتلاك أمن السرايا لمعلومات كبيرة عن الضربة الأمنية التي وجهها لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وقال أبو حمزة في تغريدات على توتير إن ما تم عرضه في وثائقي "بيت العنكبوت" من ضربات أمنية مُعقدة ومُركزة ومُحكمة هو حصيلة سنوات من العمل المتواصل في الخفاء ضد أجهزة الأمن الصهيونية، وهو غَيض من فيض مما سَمحت قيادة سرايا القدس بنشره.

وأكد على تكامل العمل بين وحدات "سرايا القدس" أدى إلى إنتاج منظومة أمنية رصينة وقوية أفشلت الكثير من مخططات العدو الشيطانية، وأحبطت العديد من محاولات الاغتيال واستدراج المجاهدين.

وأشار الناطق باسم السرايا إلى، أن الجهود الاستخباراتية لجهاز "أمن السرايا" هدفها الأساسي والرئيس تحصين الجبهة الداخلية للمقاومة الفلسطينية، وحماية مُقدراتها، والجهاز في حالة تواصل وتنسيق مُستمر مع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

و كشفت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي مساء اليوم الاثنين عن عملية استخباراتية معقدة نفذها جهاز الأمن التابع لها ضد الاحتلال "الاسرائيلي"، و استمرت لنحو 1400 يوماً.

و قال ضابط في أمن سرايا القدس في فيلم بيت العنكبوت الذي تم بثه عبر قناة الميادين الفضائية: : في إطار العمليات الأمنية المعقدة التي نفذها جهاز "أمن سرايا القدس"، تم اختراق منظومة التجنيد وإدارة العملاء داخل أروقة جهاز الشاباك الصهيوني".

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