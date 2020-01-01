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إغلاق المساجد ومنع التنقل في قرية طورة جنوب غرب جنين

الإثنين 03 أغسطس 2020 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق المساجد ومنع التنقل في قرية طورة جنوب غرب جنين


جنين /سما/

أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الاثنين، إغلاق المساجد ومنع التنقل في قرية طورة جنوب غرب جنين لـ 3 أيام من مساء اليوم.

وقال الرجوب في بيان صحفي: إنه وبعد تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القرية خلال الساعات الـ24 الماضية، وبناء على مستجدات الحالة الوبائية، تقرر إغلاق المساجد لـ3 أيام ابتداء من مساء اليوم، لغايات الطب الوقائي وإجراء الفحوصات اللازمة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع المجلس القروي وفعاليات القرية ستقوم بمتابعة تطبيق الإجراءات الحكومية ومنع إقامة الحفلات والاعراس والتجمعات ومنع التنقل من وإلى القرية.

#محافظ جنين #فيروس كورونا #اغلاق المساجد

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