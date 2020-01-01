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"هذا المبدأ لا يزال ساريا ".. نتنياهو يتوعد: سنضرب كل من يحاول الاعتداء علينا

الإثنين 03 أغسطس 2020 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هذا المبدأ لا يزال ساريا ".. نتنياهو يتوعد: سنضرب كل من يحاول الاعتداء علينا


القدس المحتلة /سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمته أمام الكنيست اليوم الاثنين، أن اسرائيل ستضرب كل من يحاول الاعتداء عليها وأن "هذا المبدأ لا يزال ساريا ".

وقال: "لا نرتاح أمنيا ولو للحظة واحدة.. الجيش الإسرائيلي أحبط محاولة لتنفيذ عملية تخريبية على الجبهة السورية، وتحركنا أمس إزاء قطاع غزة، حيث قامت جهات منشقة بإطلاق صاروخ على أراضينا".

وأضاف: "وبالطبع هناك الشأن اللبناني الذي لا يزال قائما".

وتابع: "سنضرب كل من يحاول أن يعتدي علينا، وكل من يعتدي علينا، وهذا المبدأ لا يزال ساريا".

وأعلنت إسرائيل أمس الأحد، عن قيام طائراتها ومروحياتها بتوجيه عدة ضربات في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الأمر جاء "ردا على إطلاق صاروخ من غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة سديروت".

وفي عملية ثانية، أعلنت أنها وجهت ضربة لمجموعة تسللت بالقرب من السياج الفاصل في الجولان المحتل، وأنها أصابت المتسللين بعد توجيه ضربة جوية لهم، مؤكدة أنهم "كانوا ينوون زرع عبوات ناسفة في المنطقة".

#نتنياهو #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #قطاع غزة #لبنان #الحدود السورية

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