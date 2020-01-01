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الصحة العالمية توصي الأمهات المصابات أو المشتبه بإصابتهن بكورونا بمواصلة الإرضاع

الإثنين 03 أغسطس 2020 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية توصي الأمهات المصابات أو المشتبه بإصابتهن بكورونا بمواصلة الإرضاع


جنيف /سما/

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الأمهات على مواصلة الإرضاع الطبيعي، حتى وإن كنّ مصابات بـ"كوفيد- 19".

وقال في مؤتمر صحفي إن "منظمة الصحة العالمية توصي بتشجيع الأمهات المشتبه بإصابتن أو المصابات بفيروس كورونا، ببدء الرضاعة الطبيعية أو الاستمرار فيها أسوة بسائر الأمهات الأخريات". وفق روسيا اليوم

وأضاف أنه "مع احتفال العالم بأسبوع التوعية بالرضاعة الطبيعية، فإن الفوائد العديدة للرضاعة الطبيعية للرضع والأطفال تفوق بشكل كبير المخاطر المحتملة لعدوى Covid-19".

وكان المدير العام لمنظمة الحة العالمية، أكد أن "فيروس كورونا هو أكبر حالة طوارئ صحية عالمية منذ أوائل القرن العشرين، لكن البحث العالمي عن لقاح مضاد للفيروس تاريخي أيضا".

وأضاف: "هناك لقاحات كثيرة تحت التجربة وعدد منها في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.. وهناك أمل.. لا يعني هذا أنه سيكون لدينا لقاح، لكن السرعة التي وصلنا بها إلى المستوى الذي وصلنا إليه الآن لم يسبق لها مثيل على الأقل".

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #الامهات #الرضاعة

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