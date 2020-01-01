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تركيا: تصريحات الخارجية البحرينية لا تعكس الواقع

الإثنين 03 أغسطس 2020 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا: تصريحات الخارجية البحرينية لا تعكس الواقع


انقرة /سما/

اعتبرت وزارة الدفاع التركية، أن تصريحات وزارة الخارجية البحرينية "لا تعكس الحقائق والواقع"، وذلك ردا على بيان المنامة التي وصفت تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بـ"العدوانية".

واعتبرت وزارة الدفاع التركية بيان الخارجية البحرينية، أنه "محاولة مؤسفة وغير مجدية في وصف الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إدارة أبوظبي، من خلال انتهاك القواعد الدولية والقيم الأخلاقية، في مناطق مثل سوريا وليبيا واليمن والقرن الإفريقي"، حسب بيان الدفاع التركية.

وأضاف البيان، أن "الدفاع وإرساء الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، لا يكون بالوقوف إلى جانب الانقلابيين، بل بالوقوف إلى جانب الحقوق والجهات الشرعية".

RT

#تركيا #البحرين #خلوصي آكار

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