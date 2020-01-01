الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات و1,090 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، عن تسجيل 8 وفيات و1,090 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ منتصف الليلة الماضية، فيما أكد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن حكومته تدرس فرض الإغلاق على المناطق التي تشهد ارتفاعا في معدل الإصابة بالفيروس، علما بأن جلسة المجلس الوزاري لمكافحة كورونا انتهت في وقت سابق اليوم، دون اتخاذ أي قرارات.

وبحسب المعطيات الرسمية الصادة عن وزارة الصحة، مساء اليوم، فإن الإصابات النشطة انخفض إلى 26,005، بعد تعافي 47,551 من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 74,102.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 331، منهم 99 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في انخفاض طفي، إذ بلغ عدد المرضى الموصولين بجهاز التنفس الاصطناعي صباح اليوم، 98 حالة.

ويرقد في المشافي 771 مريضًا بكورونا، بينهم 139 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 25,234 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:51 من مساء اليوم، بلغ 13,670؛ علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 711 إصابة، بعد إجراء 10,028 فحصا.

تأجل حسم مسألة الإغلاقات خلال عطل نهاية الأسبوع

وفي وقت سابق اليوم، انتهت جلسة المجلس الوزاري لمكافحة كورونا "كابينيت كورونا"، دون اتخاذ قرارات، في ظل الخلاف بين الوزراء وجهات الاختصاص في وزارتي الصحة ومنسق كورونا، روني غامزو.

ورحلت الحكومة الإسرائيلية قرار إلغاء التقييدات في عطل نهاية الأسبوع إلى اجتماع "كابينيت كورونا" المقرر يوم الأربعاء المقبل، على أن تعد الجهات المختصة توصيات عملية لعرضها على المجلس.

ولم يستبعد نتنياهو، بحسب ما أوضح خلال اجتماع لكتلة الليكود البرلمانية عقدت في أعقاب اجتماع "كابينيت كورونا"، اتخاذ الحكومة لقرار فرض الإغلاق الشامل ليلا أو في عطل نهاية الأسبوع، أو فرض إغلاق تفاضلي في "المدن الحمراء" التي تشهد ارتفاعا في معدل الإصابة

وأوضح المدير العام لوزارة الصحة، حيزي ليفي، خلال الجلسة أن "10% من مرضى كورونا سيصابون خلال الشتاء بالأنفلونزا. سيؤدي ذلك إلى زيادة عبء هائل على النظام الصحي"، وأضاف أن الوزارة تهدف للحصول على 5 ملايين لقاح ضد الأنفلونزا - حتى الآن نجحنا بالحصول على 3 ملايين جرعة لقاع".

من جانبه قال نتنياهو إن إصابات كورونا في إسرائيل تعد من بين الأعلى عالميا، محذرا من تزايد عدد الوفيات بالفيروس. وأضاف أن "إسرائيل متواجدة خلال آخر أسبوعين في مرحلة استقرار من ناحية تفشي الفيروس".

وأردف: "عدد الحالات الخطيرة يتراكم بوتيرة بطيئة وليس على نحو من شأنه أن يشكل تحديا على جهاز الصحة". وتابع: "عدد الوفيات في إسرائيل يتزايد وقد يبلغ أرقاما كبيرة".

وفي السياق، أشار مدراء عدد من المستشفيات الحكومية الإسرائيلية إلى وجود نقص كبير في المعدات الطبية وطواقم العمل. وحذر المدراء خلال جلسة بالبرلمان الإسرائيلي من "انهيار المستشفيات" في الفترة المقبلة جراء ذلك، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان-11")، في وقت سابق اليوم.