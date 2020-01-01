وزير إيراني يكشف تفاصيل "انجاز كبير" يحدث كل 50 يوماً في بلاده

طهران /سما/

أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، في تصريحات له بثت خلال مقابلة تلفزيونية، عن إنجازات إيران الكبيرة في مجال الطاقة واستثمار السدود بهدف توليد الكهرباء.



وأكد الوزير الإيراني، وفق وكالة أنباء الإيرانية (فارس)، أنه تم تدشين وافتتاح سدود ضخمة في البلاد بمعدل سد واحد كل 50 يوما ولمدة سبع سنوات متتالية.



بالإضافة إلى السدود، فقد دشنت إيران محطات لمعالجة الصرف الصحي بمعدل محطة كل 30 يوما، بالإضافة لمحطات تصفية المياه بمعدل محطة كل 60 يوما.



ونوه الزير إلى أن السلطات الإيرانية تعمل على زيادة إنتاج الكهرباء بهدف إدراج أكثر من مليون مشترك جديد في إيران سنويا، بالإضافة إلى تعزيز تصدير الكهرباء إلى دول الجوار والإيفاء بالتزامات عقود الطاقة الموقعة والتي تعتبر موردا أساسيا للقطع الأجنبي في البلاد.



وأشار الوزير الإيراني في حديثه إلى أنه سيتم افتتاح حوالي 250 مشروعا جديدا، حتى 20 مارس/آذار 2021، تتضمن مشروعات كهربائية ومائية متنوعة.



وبين الوزير أن حوالي 58% من الأنشطة والخدمات الفنية والهندسية التابعة لإيران تتعلق بقطاع الكهرباء والماء، وأن الشركات الإيرانية تنفذ عقودا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

