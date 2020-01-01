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نجل نتنياهو يثير السخرية بوصفه للمتظاهرين ضد والده بـ "الأجانب"

الإثنين 03 أغسطس 2020 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجل نتنياهو يثير السخرية بوصفه للمتظاهرين ضد والده بـ "الأجانب"


القدس المحتلة /سما/

 وصف يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المتظاهرين الذين خرجوا في الأيام والأسابيع الأخيرة للمطالبة باستقالة والده، واتهامه بالفشل في إدارة الحكومة وأزمة الكورونا، بأنهم "أجانب".

وكان نجل نتنياهو في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، حين قال "في الحقيقة هذه التظاهرة مضحكة بالنسبة لوالدي، فهو يرى المشاهد التي نراها جميعًا، هؤلاء الأجناب ومن حولهم في المظاهرات، نراه مثل برنامج ترفيهي".

واعتبر أن هذه المسيرات رغم أنها غير سارة إلا أنها تمنح والده بعض القوة.

واستدرك نجل نتنياهو لاحقًا وصفه للمتظاهرين بأنهم أجانب، بالقول أنه قصد حركاتهم وما يرتدونه من ملابس غريبة وما يفعلونه بأنفسهم من نقش رسوم وغيره على أجسادهم، معتبرًا كل ذلك مضحك، إلا أن التحريض والتهديد بالقتل الذي يتزايد يومًا بعد يوم بتشجيع إعلامي فهو يعتبر خطير.

وأثارت تلك التصريحات سخرية الإسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيما رد نشطاء الرايات السوداء الذين ينظمون الاحتجاجات ببيان، جاء فيه أن المتهم بقضايا جنائية (نتنياهو)، وعائلته يعتبروننا لسنا بشر، نحن أجانب بالنسبة لهم، وهو لا يهتم لمليون عاطل عن العمل، ولناس تموت من الكورونا، فهو يتسلى بمحنة شعبه، مؤكدةً على أنهم سيستمرون في التظاهرات.

#يائير نتنياهو #اسرائيل #احتجاجات

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