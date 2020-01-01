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الاحتلال يجبر عائلة أبو صبيح على هدم منزلها في سلوان

الإثنين 03 أغسطس 2020 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر عائلة أبو صبيح على هدم منزلها في سلوان


القدس المحتلة /سما/

 أجبرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عائلة أبو صبيح على هدم منزلها في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه ، إن العائلة لجأت إلى هدم منزلها المكون من طابق واحد ذاتيًا تفاديا لدفع بدل أجرة هدم لآليات بلدية الاحتلال، بعد استنفاذ كل الطرق القانونية.

وأضاف: أن العائلة شرعت بافراغ منزلها صباحا من مقتنياته استكمالا لاجراءات الهدم التي بدأت بها قبل نحو أسبوع.

في السياق، شرع الشقيقان سامر وسليمان القاق في الحي ذاته، اليوم، بافراغ شقتيهما من محتوياتها، استعدادا للهدم.

#سلطات الاحتلال #هدم منزل

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