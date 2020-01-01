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نتنياهو عن خطة الضم: القضية في واشنطن واحتمالية تنفيذها لا تزال قائمة

الإثنين 03 أغسطس 2020 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو عن خطة الضم: القضية في واشنطن واحتمالية تنفيذها لا تزال قائمة


القدس المحتلة /سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) في اجتماع مغلق لحزب الليكود إن خطة ضم الأراضي في الضفة الغربية لم يتم إسقاطها واحتمالية تنفيذها لا تزال قائمة. موضحا أن "القضية في واشنطن" ، وأن الدعم من البيت الأبيض ضروري لتنفيذ الضم.

والموعد النهائي الذي حدده نتنياهو لبدء الضم كان، 1 يوليو ، مر دون أن تتخذ إسرائيل أي خطوة تجاهه وذلك على خلفية تحذيرات القادة الأوروبيين من عواقب هذه الخطوة وتحفظات حزل الأزرق والأبيض عليها. ثم أعلن نتنياهو أنه سيواصل المضي قدمًا في هذه الخطوة ومناقشتها مع كبار أعضاء إدارة دونالد ترامب.

من الناحية العملية تقول صحيفة هآرتس، حتى الآن لم يتم القيام بعمل منظم قبل الضم.

وقدر مسؤولون إسرائيليون كبار أن نتنياهو وترامب سيمتنعان عن التقدم بخطوات مثيرة للجدل طالما أن أزمة الكورونا قائمة ، لكنهما لم يستبعدا إمكانية الإعلان عن ضم جزئي في الأشهر المقبلة ، اعتمادًا على الوضع السياسي للزعيمين.

وتقدر السلطة الفلسطينية أن مصير الخطة سيتقرر في الشهر المقبل ، وأنه إذا لم يتم تنفيذها بحلول نهاية سبتمبر ، فسوف تتقلص فرصة تعزيزها ، بسبب قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

#نتنياهو #مخططات الضم #اسرائيل #البيت االبيض #ترامب #صفقة القرن #فيروس كورونا #السلطة الفلسطينية

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