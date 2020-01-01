اسرائيل تسمح بدخول العمال غدا والمبيت مدة ٣ أسابيع

رام الله /سما/

قررت اسرائيل السماح بدخول العمال الفلسطينيين عبر معابر الضفة غدا (الثلاثاء الموافق 04/08) والمبيت لمدة ثلاثة أسابيع.

وقالت المواقع العبرية انه مع استمرار تفشي فيروس الكورونا، فإن العمال الفلسطينيين سيمكثون في إسرائيل لفترة ثلاثة أسابيع، حتى يوم الخميس الموافق 27.08، على أن يتولى أرباب العمل المسؤولية عن ترتيبات مبيتهم، والحرص على توفير شروط التشغيل المناسبة طبقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة إلاسرائيلية.

ووفقا للقرار فأنه خلال هذه الفترة أيضًا، لن يُسمح لأيّ عامل فلسطيني يعود إلى الضفة الغربية بالعودة للعمل في إسرائيل. إلى جانب ذلك، سيُسمح للعمال من قطاعات الصحة والطب وكذلك للعاملين في المنطقة الصناعية عطروت بمواصلة الدخول إلى إسرائيل بشكل يومي.