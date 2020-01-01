ديلي تلغراف: "حزب الله" يدرب الآلاف من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط

سما /وكالات/

أفاد تقرير لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، أن "حزب الله اللبناني" يدرب آلاف النشطاء على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مدعومين من إيران، لإنشاء ما يسمى "الجيوش الإلكترونية" للمساعدة في نشر حسابات وهمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وبحسب التحقيق، شارك في هذه الدورات نشطاء من العراق والسعودية والبحرين وسوريا، وهي تتم في مبنى مكون من ثلاث طوابق في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأوضح التقرير أنه منذ عام 2012، يقوم "حزب الله" بتنظيم دورات لتعليم المشاركين كيفية التعامل مع الصور رقميا، وإدارة أعداد كبيرة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة، وإنشاء مقاطع فيديو، وتجنب الرقابة على فيس بوك ونشر المعلومات المضللة وبث الرعب والانقسام لدى أي طرف يعارضه على الإنترنت بشكل فعال.

ووفقا للتحقيق، فإن من الأساليب الشائعة التي تستخدمها هذه الجيوش الإلكترونية هي إنشاء شبكات كبيرة من الحسابات المزيفة التي تضخم رسائل معينة عن طريق الإعجاب والتعليق ومشاركة منشورات بعضها البعض.

وقال محللون إن هذه الدورات تسلط الضوء على "نفوذ إيران الخبيث في المنطقة، والطرق غير المشروعة التي تعتمد عليها لنشر أيديولوجيتها في الشرق الأوسط، المنطقة التي تزداد انقساما".

وأشار التقرير إلى أن عمليات التدريب الرقمي لـ"حزب الله" تشمل أكثر من 20 مقابلة مع سياسيين ومحللين ومتخصصين في وسائل التواصل الاجتماعي، وعضو في وحدة العمليات النفسية العسكرية العراقية وعضو في المخابرات العراقية وعدة أعضاء سابقين متخصصون بالتجييش الإلكتروني.