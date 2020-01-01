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سلطات الاحتلال تستولي على أكثر من 200 دونم وتخطر بهدم بركس شرق بيت لحم

الإثنين 03 أغسطس 2020 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تستولي على أكثر من 200 دونم وتخطر بهدم بركس شرق بيت لحم


بيت لحم /سما/

 استولت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، على أكثر من 200 دونم من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم وأخطرت بهدم بركس.

وأفاد نائب رئيس المجلس القروي لكيسان احمد غزال، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة الطينة جنوب القرية، وأبلغت المواطنين هناك بمنعهم من دخول الأرض التي تتعدى مساحتها اكثر من 200 دونم، وأنه تم الاستيلاء عليها لأغراض عسكرية.

وأضاف، أن الاحتلال قام بإخطار بركس لتربية الماشية في نفس المنطقة بالهدم وهو يعود للمواطن حسين عبد الله عبيات، مشيرا الى انه تم إعطاؤه مهلة 24 ساعة لمغادرة الموقع والا سيتعرض للاعتقال والملاحقة القانونية.

وتقع قرية كيسان إلى الشرق من بيت لحم ويسكنها حوالي 800 نسمه، وتحدها مستوطنتان مقامتان على أرضها شرقا هما "معالي عاموس" و"آفي مناحيم"، ونصف مساحة القرية الواقعة على 2 كيلو متر مربع تم الاستيلاء عليها لأغراض استيطانية، مع افتقار القرية لخدمات المواصلات، وشبكة كهرباء، وعيادة الصحية. 

#سلطات الاحتلال #الاراضي الزراعية #بيت لحم #اخطار هدم

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