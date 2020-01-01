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نتنياهو: نتجه نحو الاغلاق العام مجددا بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا

الإثنين 03 أغسطس 2020 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: نتجه نحو الاغلاق العام مجددا بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا


القدس المحتلة/ سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم خلال اجتماع لحزب الليكود أن الطريق للحد من عدد الاصابات المرتفع بفيروس كورونا هو اللجوء الى الإغلاق العام وكذلك الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع.

واضاف"إن حالات الاصابة في إسرائيل عالية ولكنها مستقرة ، يجب أن نخفضها حتى لا تكون أعلى " موضحا ما تحدثنا عنه في مجلس الوزراء عدة خيارات أحدها اللجوء إلى الإغلاق الكامل، والخيار الثاني هو الإغلاق على المدن الحمراء التي بها عدد اصابات كبير او اللجوء إلى الإغلاق الليلي وإغلاق نهاية الأسبوع".

#نتتنياهو #اغلاق #فيروس كورونا

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