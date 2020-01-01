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البرغوثي: الإعلان عن 1000 وحدة استيطانية في منطقة "E1" بداية الضم الفعلي

الإثنين 03 أغسطس 2020 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: الإعلان عن 1000 وحدة استيطانية في منطقة "E1" بداية الضم الفعلي


رام الله /سما/

قال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن مباشرة إسرائيل بإجراءات بناء 1000 وحدة  استيطانية في منطقة "E1" هو بداية عملية الضم الفعلي لمناطق (ج) والأغوار التي تروج لها حكومة نتنياهو.

وأشار البرغوثي في تصريح صحفي، إلى أن مجمل العمليات التي تقوم بها سلطات الاحتلال من توسع استيطاني، وتصعيد للاعتقالات، وهدم للبيوت، واعتداءات على المسجد الأقصى تسير في اتجاه واحد نحو الضم والتهويد.  

وأكد البرغوثي أن ما يجري يستدعي تصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية الموحدة لمخطط الضم، ووضع جميع دول العالم أمام مسؤولياتها بضرورة فرض إجراءات عقابية ضد حكومة إسرائيل.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أدانت مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية، على المضي قدما في بناء اكثر من 1000 وحدة سكنية استيطانية في منطقة (E1) الواقعة شرقي القدس.


 

#مصطفى البرغوثي #حركة المبادرة الوطنية #اسرائيل #مخططات الضم

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