الخارجية الصينية: نأمل أن تتوقف الولايات المتحدة عن تسييس القضايا الاقتصادية

بكين /سما/

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الاثنين، عن أمل بلاده بأن تتوقف الولايات المتحدة عن إساءة استخدام مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية، وخلق بيئة صادقة وغير تمييزية للشركات الصينية.

وقال المتحدث خلال إحاطة إعلامية، معلقا على الوضع المحيط بتطبيقين "تيك توك" و"وي تشات"، بحسب "سبوتنك": "تعمد الولايات المتحدة إلى تعميم مفهوم الأمن القومي، وتهدد المؤسسات ذات الصلة، دون أي دليل، على أساس افتراض الذنب فقط، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق".

وأشار إلى أن كل هذا يوضح مرة أخرى المعايير المزدوجة المتأصلة في الولايات المتحدة والدفاع المنافق للعدالة والحريات المزروع فيها.

وأوضح المتحدث أن "الصين تعارض ذلك بشدة، ونحن نحث أفرادا معينة في الولايات المتحدة على الاستماع بجدية للمجتمع الدولي، وخلق ظروف عادلة ومنفتحة ونزيهة وغير تمييزية لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة لممثلي الأعمال من جميع البلدان".

وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، أعلن الأحد المنصرم، أن الرئيس ترمب، سيعلن عن إجراءات جديدة في الأيام المقبلة ضد شركات تكنولوجيا المعلومات الصينية، والتي، وفقًا لإدارته، تشكل تهديدًا للأمن القومي الاميركي.

وجاءت تصريحات بومبيو بعد أن أعلن ترمب عن خطط لحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.