مديرو المستشفيات الإسرائيلية يحذرون من انهيارها خلال موجة كورونا في الشتاء

القدس المحتلة /سما/

حذر مديرو المستشفيات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، من انهيار المستشفيات في موسم الشتاء في ظل التوقعات باشتداد موجة الكورونا.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن أولئك المسؤولين عن المستشفيات تحدثوا عن نواقص كبيرة من عتاد طبي وطواقم من الممرضين والأطباء، وغيرها.

جاء ذلك خلال جلسة للجنة "مراقبة الدولة" في الكنيست، والتي يترأسها عوفر شيلح من حزب هناك مستقبل، والتي عقدت لبحث مسألة الاكتظاظ الشديد بالمرضى الإسرائيليين في هذه المستشفيات إثر استمرار الجائحة.

وقالت فيريد عيزرا المسؤولة في وزارة الصحة خلال الجلسة، إن وزارتها سبق وأن اتفقت مع المالية على زيادة المئات من الممرضات والأطباء، وأن الحوار بينهما في هذا الصدد لا يزال مستمرًا.

كما قال ممثل وزارة المالية في الجلسة إن وزارته قد خصصت بشكل استثنائي ورغم عدم إقرار مشروع الميزانية العامة، عشرة مليارات و 600 مليون شيكل لصالح الجهاز الصحي لمساعدته على مواجهة الأزمة.