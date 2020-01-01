محافظ سلفيت يعلن عن اصابة جديدة بكورونا في قرية فرخه

سلفيت /سما/

أعلن محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل صباح اليوم الاثنين عن وجود اصابة جديدة بفيروس كورونا لشابة من قرية فرخه قضاء سلفيت.

وأضاف أن الشابة تعمل في محل ملابس للسيدات وسط رام الله ولا يعرف مصدر الاصابة حتى الان، حيث شعرت بالاعراض وتوجهت للطب الوقائي في صحة سلفيت الذي بدوره اجرى الفحص وللاسف تبين أنها مصابة.

وبين المحافظ كميل ان الشابة المصابة خالطت اعدادا كبيرة من اقاربها خلال الفترة الماضية وعليه يتم اغلاق قريه فرخه لمدة 48 ساعة كي يتسنى للطب الوقائي حصر المخالطين وفحصهم، متمنياً السلامة للجميع.