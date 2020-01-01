الصحة بغزة تعلن نتائح فحوصات كورونا لـ 65 حالة اشتباه بالقطاع

غزة /سما/

اعلنت وزارة الصحة-قطاع غزة اليوم الاثنين عدم تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا بعد فحص ٦٥ عينة مشتبهة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

واشارت في بيان لها ان عدد العينات التي جرى فحصها منذ بداية الازمة١٤٠٣٥عينة كانت جميعها سلبية باستثناء ٧٨ حالة ، توفيت واحدة منها وشفيت ٧٠ فيما لا تزال سبع حالات تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي جنوب غزة.

واوضحت الوزارة انها تتابع الحالة الصحية الى ٢١٧ مواطن موزعين على ثلاثة مراكز للحجر الصحي وهم بحالة صحية مطمئنة ولم تظهر عليهم اية اعراض.

وتوقعت الداخلية بغزة ان يجرى فتح معبر رفح بعد العيد وان يعود الاف المواطنين للقطاع ويتم حجرهم في مراكز مخصصة.