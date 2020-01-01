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بن مناحيم: حزب الله سيبذل قصارى جهده لـ"استعادة كرامته"..!

الإثنين 03 أغسطس 2020 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن مناحيم: حزب الله سيبذل قصارى جهده لـ"استعادة كرامته"..!


القدس المحتلة /سما/

قال المحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحيم، اليوم الاثنين، إن حزب الله اللبناني سيبذل قصارى جهده "لاستعادة كرامته"، سيما بعد "فشل" الحزب في محاولتين لتنفيذ هجوم انتقامي ضد إسرائيل.
 
واعتبر مناحيم "أن فشل الحزب اللبناني من جديد من توجيه ضربة انتقامية لإسرائيل تعد ضربة خطيرة لهيبته"، مشيرا إلى أن حزب الله سيبذل قصارى جهده حتى لو استغرق الأمر وقتا طويلا لاستعادة كرامته. على حد وصفه.
 
ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مناحيم قوله "الوضع على الحدود الشمالية ما زال متوترا؛ سواء على الحدود مع لبنان أو على الحدود مع سوريا".
 
وأضاف "تحتاج إسرائيل إلى الاستعداد وفقًا لذلك، ولكن في النهاية سيتعين عليها توجيه ضربة شديدة ومؤلمة للحزب من أجل إحلال السلام".

وشدد بالقول "حان الوقت لتغيير قواعد اللعبة والمعادلة التي وضعها "نصر الله" منذ حوالي عام".

#الجيش الإسرائيلي #حزب الله #الحدود اللبنانية #اسرائيل #لبنان

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