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تقرير مراقب الدولة : 2.6 مليون إسرائيلي بلا حماية من الصواريخ

الإثنين 03 أغسطس 2020 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير مراقب الدولة : 2.6 مليون إسرائيلي بلا حماية من الصواريخ


القدس المحتلة /سما/

كشف التقرير الجديد لمراقب الدولة عن عيوب خطيرة في القدرة على حماية الجبهة الداخلية والمواقع الحساسة من الصواريخ وغيرها من التهديدات الجوية.
 
وحسب التقرير الذي نقلته قناة "كان" العبرية، لا تتوفر ملاجئ صالحة قرب المنازل لـ 2,6 مليون مستوطن بينهم أكثر من 200,000 في منطقة الحدود الشمالية، كما أن 2,494 من أصل 12,601 من الملاجئ العامة غير مؤهلة.
 
كما يذكر التقرير أن 231,650 مستوطنا يعيشون على مسافة 40 كيلومترًا من حدود قطاع غزة لا يتمتعون بحماية جيدة، بالإضافة إلى 50,000 يعيشون على مسافة 9 كيلومترات من الحدود الشمالية.
 
وأضاف تقرير المراقب الجديد، أنه لم يتم استكمال خطط الإخلاء لحوالي 50,000 مستوطن في سديروت جنوبا وكريات شمونة شمالا، ولا يوجد مكان يلجأ إليه سكان 17 منطقة بالقرب من السياج في حالة الحاجة لإخلائهم.

#مراقب الدولة #الجيش الإسرائيلي #الجبهة الداخلية #اسرائيل #ملاجئ #مستوطنون

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