إطلاق أول منصة لتتبع ومراقبة حالات كورونا في العالم العربي

وكالات / سما /

أعلنت شركة iCare Solutions، اليوم الاثنين، عن إطلاق أول منصة لتتبع ومراقبة حالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر والعالم العربي، التي تمكن المستخدمين من الحصول على بيانات و إحصائيات بشأن الجائحة الحالية لـ COVID-19 واكتساب رؤى حول الوباء مثل سرعة انتشار الفيروس.

وقال هشام منصور، الرئيس التنفيذي لشركة iCare Solutions، في بيان لها وصل وكالة سوا، "لقد أثر COVID-19 علينا جميعًا وشعرنا بالحاجة الملحة للعمل والقيام بشيء مفيد لمنطقتنا. أردنا أن نجعل كل شخص يعرف ويكتسب رؤى حول هذا الوباء. لذلك ، أنشأنا تطبيقًا للقيام بذلك من خلال تتبع ومراقبة انتشار حالات COVID-19 في كل من مصر والعالم العربي ".

تطبيق منصة تتبع ومراقبة حالات COVID-19 في مصر والعالم العربي

ويعد التطبيق عبارة عن لوحة مراقبة مماثلة لتلك التي تقدمها جامعة جونز هوبكنز (JHU) ، ولكنها مخصصة لتغطية كل من مصر والعالم العربي. يحتوي التطبيق على لوحتي مراقبة رئيسيتين ؛ واحدة للعالم العربي مع بيانات دوله (كما هو موضح في الشكل 1) والأخرى لمصر مع بيانات محافظاتها (كما هو موضح في الشكل 2).

ويحتوي التطبيق على واجهة Dark and Light ويدعم اللغتين العربية والإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينها بسهولة.