  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

إطلاق أول منصة لتتبع ومراقبة حالات كورونا في العالم العربي

الإثنين 03 أغسطس 2020 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق أول منصة لتتبع ومراقبة حالات كورونا في العالم العربي


وكالات / سما /

أعلنت شركة iCare Solutions، اليوم الاثنين، عن إطلاق أول منصة لتتبع ومراقبة حالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر والعالم العربي، التي تمكن المستخدمين من الحصول على بيانات و إحصائيات بشأن الجائحة الحالية لـ COVID-19 واكتساب رؤى حول الوباء مثل سرعة انتشار الفيروس.

وقال هشام منصور، الرئيس التنفيذي لشركة iCare Solutions، في بيان لها وصل وكالة سوا، "لقد أثر COVID-19 علينا جميعًا وشعرنا بالحاجة الملحة للعمل والقيام بشيء مفيد لمنطقتنا. أردنا أن نجعل كل شخص يعرف ويكتسب رؤى حول هذا الوباء. لذلك ، أنشأنا تطبيقًا للقيام بذلك من خلال تتبع ومراقبة انتشار حالات COVID-19 في كل من مصر والعالم العربي ".

تطبيق منصة تتبع ومراقبة حالات COVID-19 في مصر والعالم العربي

ويعد التطبيق عبارة عن لوحة مراقبة مماثلة لتلك التي تقدمها جامعة جونز هوبكنز (JHU) ، ولكنها مخصصة لتغطية كل من مصر والعالم العربي. يحتوي التطبيق على لوحتي مراقبة رئيسيتين ؛ واحدة للعالم العربي مع بيانات دوله (كما هو موضح في الشكل 1) والأخرى لمصر مع بيانات محافظاتها (كما هو موضح في الشكل 2).

ويحتوي التطبيق على واجهة Dark and Light ويدعم اللغتين العربية والإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينها بسهولة.

#كورونا #العالم العربي #فايروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

بيان لجيش الاحتلال : هذا ما تم استهدافه في قطاع غزة

ما الرسالة التي حملها صاروخ سديروت لقائد فرقة غزة "نمرود"؟

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وتفعيل القبة الحديدية

طائرات الاحتلال تقصف عدة اهداف في قطاع غزة...

شاهد : الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو "إحباط عملية" على الحدود السورية

تفاصيل.. 4 إصابات جراء انقلاب سيارة اسعاف وسط غزة

تعرف على قائد فرقة غزة الجديد - العميد نمرود ألوني

الأخبار الرئيسية

8

تفاصيل جديدة عن العملية.. ترجيحات إسرائيلية: "خلية الجولان" ليست تابعة لحزب الله لكنها تعمل بإمرته

وزير الجيش الاسرائيلي يتوعد: سنرد على أي عمل مسلح ضدنا في الوقت والمكان المناسبين

نتنياهو: نتجه نحو الاغلاق العام مجددا بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا

تقرير مراقب الدولة : 2.6 مليون إسرائيلي بلا حماية من الصواريخ

تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا و527 حالة تعاف