عائلة الشهيدة الرابي ترفع دعوى لهدم منزل المستوطن الذي قتلها

رام الله / سما /

رفعت عائلة الشهيدة عائشة الرابي من نابلس والتي قتلت على يد مستوطن، بعدما ألقى برفقة مستوطنين آخرين حجارة تجاه سيارتها أثناء تواجدها مع زوجها قرب مفرق مستوطنة رحاليم قرب سلفيت، في شهر أكتوبر/ تشرين أول 2018، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، للمطالبة بهدم منزل المستوطن الذي نفذ الجريمة باعتباره إرهابي.

وجاءت رفع الدعوى من قبل العائلة بعد نصف عام من اعتراف وزارة الجيش الإسرائيلي بأن الحدث "عمل عدائي" (أي إرهابي)، حيث أدين المستوطن بتهمة القتل لأسباب قومية وإرهابية.

وكان زوج الشهيدة توجه لوزير الجيش الإسرائيلي بالمطالبة بهدم المنزل، إلا أنه لم يتم الرد على طلبه.