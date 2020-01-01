سيبايوس يضع شرطاً مقابل استمراره مع ريال مدريد

وكالات / سما /

صرح داني سيبايوس لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي المعار من صفوف ريال مدريد الإسباني بأنه لا يعارض فكرة عودته إلى المرينجي، مشيراً إلى أنه يطلب المشاركة في 35 مباراة عالأقل في الموسم المقبل.

وانتقل داني سيبايوس إلى صفوف آرسنال الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادماً من ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يعود الشاب الإسباني إلى فريقه الأصلي ريال مدريد عقب انتهاء الموسم، وسط اهتمام الجانرز باستمراره مع الفريق.

وتحدث سيبايوس حسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية قائلاً “مستقبلي مع ريال مدريد؟ لم أتحدث إلى ريال مدريد بشأن مستقبلي، ولكن بعد مباراة آرسنال أمام ليفربول، سأتحدث مع فلورنتينو بيريز لتوضيح ذلك”.

وأضاف “الآن لا أفكر في أي شيء، ولكني أريد أن ألعب ما لا يقل عن 35 مباراة في الموسم المقبل”.

وتابع “أي لاعب سعيد بارتداء قميص ريال مدريد مقارنةً بأي نادٍ في العالم، وريال مدريد يعتبر الأفضل بكل تأكيد، حيث حقق هذا الموسم أهم الألقاب وهو لقب الدوري الإسباني”.

وأكمل “لقد كان موسماً صعباً للغاية، ولكن قمنا بإنهاء الموسم بطريقة رائعة بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، والآن حان الوقت للتواجد مع العائلة، وبعدها سأفكر في خطوتي القادمة”.