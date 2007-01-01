خلال 16 يوما.. ثالث نجم ألماني يعتزل كرة القدم

وكالات / سما /

بات ساندرو فاغنر أحدث لاعب ألماني ينهي مسيرته كلاعب كرة قدم بشكل مبكر، بعدما أعلن عن اعتزاله "الساحرة المستديرة"

ويعدّ فاغنر "32 عاما"، ثالث لاعب ألماني يترك كرة القدم خلال 16 يوما، بعدما أعلن أندريه شورله "29 عاما" اعتزاله يوم 17 من الشهر الماضي، فيما كشف بينيديكت هوفيديس "32 عاما" عن قراره بالاعتزال قبل يومين.

أسباب الاعتزال

وأوضح اللاعب، الذي كان آخر نادٍ يلعب له تيانغين تيدا الصيني، أنه كان هناك بعض الاهتمام من أندية ترغب في إعادته للدوري الألماني.

ولكنه رأى أن قضاء الوقت مع العائلة بعد سنوات من العمل هو أمر عظيم للغاية، وأفضل من الاستمرار في الساحرة المستديرة مثل شورله وهوفيديس.

وقال فاغنر في تصريحات صحيفة "بيلد" الألمانية : "الدعوات الكثيرة من أندية الدوري الألماني وأندية خارجية في الأيام القليلة الماضي أسعدتني كثيرا، لكنني اتخذت قراري, كان من المهم بالنسبة لي أن أظل صادقا مع نفسي".

وأضاف: "الآن سأحصل على راحة مدة عام واستمتع بقضاء الوقت مع أفراج عائلتي، الذين أود شكرهم للغاية لأنهم كانوا دائما متواجدين معي، رغم أنني لم أكن متواجدا دائما مع زوجتي وأطفالي خلال سنوات احترافي كرة القدم".

وكشف فاجنر أنه سيحاول الحصول على رخصة تدريبية بهدف أن يصبح مدربا، بداية من العام المقبل.

مسيرة مقبولة

وبدأ فاغنر مسيرته في بايرن ميونيخ، حيث تدرج من قطاع الناشئين، وصولا للفريق الأول عام 2007، والذي حقق معه لقبي للدوري الألماني وبطولة سوبر محلي.

وفي 2008، بدأ فاغنر رحلة غير مستقرة، حيث انتقل للعديد من الأندية أبرزها فيردر بريمن وهيرتا برلين وهوفنهايم, ثم عاد لبايرن ميونيخ في موسم 2018-2019 كبديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، علما أن آخر فريق لعب له هو تيانغين تيدا الصيني.

وفاز فاغنر بلقب بطولة أمم أوروبا "تحت 21 عاما" مع المنتخب الألماني في 2009، ثم خاض 8 مباريات دولية مع منتخب ألمانيا الأول عامي 2017 و2018.

وكان فاغنر أحد أفراد منتخب ألمانيا الذي فاز ببطولة كأس القارات في 2017, لكنه بعد ذلك اعتزل اللعب الدولي لعدم اختياره في كأس العالم 2018.