برشلونة الأكثر جذبا على مواقع التواصل الاجتماعي.. من ثانيا؟

وكالات / سما /

للموسم الثالث على التوالي، يستمر نادي برشلونة بصفته النادي الرياضي الذي يحظى بالاهتمام الأكبر على مستوى العالم، مسجلا نموا بنسبة 18% في التفاعلات عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ووفقا لبيانات "Blinkfire Analytics"، أنهى برشلونة السنة المالية 2019-2020 بصفته النادي الرياضي الذي ولّد معظم التفاعلات في جميع أنحاء العالم على شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية (فيسبوك وإنستغرام وتويتر) بواقع مليار و376 مليونا، بين تسجيلات إعجاب وتعليقات ومشاركات أو إعادة تغريد.

وبحسب "إفي"، فإن النادي الكتالوني، الذي سجل في هذا الصدد نموا بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، يحافظ على القيادة، متقدما على ليفربول (مليار و291 مليونا)، ومانشستر يونايتد (مليار و129 مليونا)، ويوفنتوس (826 مليونا)، وريال مدريد (765 مليونا).

ومن بين الشبكات الثلاث التي تم تحليلها، اعتلى البلاوغرانا القمة في (تويتر) و(إنستغرام)، في حين أن (فيسبوك) كانت الشبكة الوحيدة التي لم يكن متصدرا بها، وجاء خلف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول، وكذلك مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

وبالنسبة لموقع (يوتيوب)، جاء النادي الكتالوني أيضا متقدما على باقي المنافسين.

وبين أول يوليوز 2019 و30 يونيو 2020، جمعت قناة برشلونة 458 مليون مشاهدة لمحتواها، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30% مقارنة بالموسم السابق.

وخلال العام الأخير، اكتسب الفريق الكتالوني ما مجموعه 26 مليون متابع جديد، ولديه بالفعل أكثر من 368 مليونا، ليحافظ بالتالي على ريادته في موسم غير اعتيادي بسبب الوباء.