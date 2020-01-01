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بوتشيتينو يوضح أسباب إقالته من توتنهام

الإثنين 03 أغسطس 2020 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتشيتينو يوضح أسباب إقالته من توتنهام


وكالات / سما /

أوضح الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أسباب إقالته من السبيرز.

النادي اللندني كان قد أعلن رحيل المدرب الأرجنتيني في نوفمبر 2019، بعدما استمر مع الفريق اللندني طوال 5 سنوات ونصف.

وقال بوتشيتينو في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “نحن نعيش في صناعة قائمة على النتائج حيث يبدو أن جميع العوامل التي تحافظ على نتائج جيدة هي تلك التي تعمل”.

وأضاف: “ولكن كيف يمكنك قياس ما يعمل وما لا يعمل؟ هل الفريق هو الذي يفوز أو الذي يفوق التوقعات”.

وشدد: “بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، أربع سنوات في المراكز الأربعة الأولى وسنتين بدون صفقة واحدة، كانت هناك حاجة إلى استراتيجية إدارة مختلفة”.

وأردف: “في بعض الأحيان رؤية الطاقم التدريبي، لا يتم قبولها بواسطة إدارة النادي، توقعنا ما يمكن أن يحدث، عليك أن تسقط، ثم تصعد”.

وأتم: “لكن توتنهام اتخذ قرارًا بإقالتي بعد خمس سنوات ونصف، أنا أفهم، إنه وقت طويل”.

#بوتشيتينو #توتنهام

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