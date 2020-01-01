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رونالدو يحسم الجدل حول مستقبله مع يوفنتوس

الإثنين 03 أغسطس 2020 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يحسم الجدل حول مستقبله مع يوفنتوس


وكالات / سما /

ألمح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، إلى استمراره مع السيدة العجوز في الموسم المقبل.

النجم البرتغالي ساهم في تتويج البيانكونيري بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، بعدما سجل 31 هدفًا هذا الموسم بالكالتشيو.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “سعيد بالفوز بأخر لقبين من تسعة ألقاب متتالية ليوفنتوس بالدوري الإيطالي”.

وأضاف: “يبدو الأمر سهلًا ولكنه ليس كذلك، عامًا بعد عام مع الموهبة، التفاني والعمل الجاد، يمكنك تحقيق أهدافك، وتكون أفضل من قبل، دعونا نذهب للقب الثالث”.

وانتقل اللاعب صاحب الـ35 عامًا إلى صفوف السيدة العجوز في صيف عام 2018، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، مقابل 100 مليون يورو.

جدير بالذكر أن النجم المُلقب بصاروخ ماديرا، ارتبط بالرحيل عن البيانكونيري، في ظل علاقته المتوترة مع ماوريسيو ساري، المدير الفني للفريق.

#كرستيانو رونالدو #يوفنتوس

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