فروانة: الاحتلال اعتقل (13) مواطنًا من غزة الشهر الماضي

غزة / سما /

أفاد عبد الناصر فروانة، المختص بشؤون الأسرى والمحررين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (13) مواطنًا من قطاع غزة خلال شهر تموز/يوليو المنصرم.

وبين فروانة في تصريح صحفي له، أن (3) مواطنين من هؤلاء تم اعتقالهم اثناء عبورهم لحاجز بيت حانون/إيرز، بعد حصولهم على تصاريح مرور، وما زالوا رهن الاعتقال، وهم: (عبد الله الدغمة، ومنصور الصفدي، وسعيد الشرفا).

وأشار إلى أنه تم اعتقال (4) مواطنين آخرين يعملون في مهنة الصيد قبالة بحر رفح جنوبي قطاع غزة، وهم: عماد البردويل، ومحمد صيام، وخالد البردويل، ووديع البردويل، وقد تم الافراج عنهم بعد اعتقال استمر لقرابة اسبوعين.

فيما اعتقل الآخرون وعددهم (6) في فترات مختلفة خلال الشهر المنصرم بعد اجتيازهم للحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة عام 1948 وقد أفرج عن جميعهم وسمح لهم بالعودة إلى القطاع بعد احتجازهم واستجوابهم والتحقيق معهم لساعات معدودة.

وأوضح فروانة أن معاملة جيش الاحتلال للمتسللين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المنصرم، تثير الكثير من المخاوف والشكوك بالنوايا الإسرائيلية، حيث الإفراج السريع واأادتهم الى القطاع عبر نقاط عشوائية وغير رسمية، بعد بضع ساعات من الاحتجاز والاستجواب والتحقيق، في ثلاثة حوادث بالسياق ذاته خلال الشهر الماضي.

ودعا فروانة كافة الأشخاص الذين يتسللون ومن ثم يعتقلوا ويطلق سراحهم ويسمح لهم بالعودة الى القطاع عبر النقاط العشوائية بتسليم أنفسهم مباشرة إلى الأجهزة الأمنية والجهات المختصة من أجل أن يتم فحصهم وحجرهم باعتبارهم قادمين من منطقة موبوءة، وذلك حفاظا على سلامة المجتمع وأمن المواطنين من فيروس كورونا".

وأهاب بالعائلات بضرورة إبلاغ الجهات المختصة لو تعرض أي من أبناءهم لأي اعتقال على الحدود وعاد إلى البيت دون أن يسلم نفسه للأمن وذلك من أجل ضمان سلامتهم وسلامة المجتمع.