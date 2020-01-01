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5 وفيات و647 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

الإثنين 03 أغسطس 2020 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 وفيات و647 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، تسجيل 5 حالات وفاة و647 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك من الساعة السادسة من مساء أمس الأحد، وحتى الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم).

وارتفع عدد الوفيات منذ مارس/ آذار الماضي إلى 541.

فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 73231، بينهم 334 في حالة خطيرة، في أعلى نسبة تسجل منذ انتشار الفيروس، إلى جانب 100 مصاب موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي في رقم قياسي آخر لم يسجل من قبل.

وتماثل للشفاء، 47523، في حين أن الحالات النشطة بلغت 25167.

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