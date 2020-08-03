  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد : الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو "إحباط عملية" على الحدود السورية

الإثنين 03 أغسطس 2020 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو "إحباط عملية" على الحدود السورية


القدس المحتلة / سما /

نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الاثنين عبر "تويتر" مقطع فيديو يظهر ما وصفه بأنه "إحباط محاولة زرع عبوات ناسفة على الحدود السورية".

وأرفق أدرعي الفيديو بتوضيح أن العملية حاولت تنفيذها "خلية تخريبية" مكونة من 4 أشخاص في منطقة تل فارس الليلة الماضية.

وأضاف أنه "تم القضاء على أفراد الخلية بعد أن فتحت نحوهم النيران من البر ومن الجو".

الأكثر قراءة اليوم

بيان لجيش الاحتلال : هذا ما تم استهدافه في قطاع غزة

ما الرسالة التي حملها صاروخ سديروت لقائد فرقة غزة "نمرود"؟

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وتفعيل القبة الحديدية

طائرات الاحتلال تقصف عدة اهداف في قطاع غزة...

شاهد : الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو "إحباط عملية" على الحدود السورية

تفاصيل.. 4 إصابات جراء انقلاب سيارة اسعاف وسط غزة

تعرف على قائد فرقة غزة الجديد - العميد نمرود ألوني

الأخبار الرئيسية

وزير الجيش الاسرائيلي يتوعد: سنرد على أي عمل مسلح ضدنا في الوقت والمكان المناسبين

نتنياهو: نتجه نحو الاغلاق العام مجددا بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا

تقرير مراقب الدولة : 2.6 مليون إسرائيلي بلا حماية من الصواريخ

تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا و527 حالة تعاف

أبو حسنة: قانون الاونروا لا يمنع ابناء موظفيها من العمل في مؤسساتها وسنحقق في اي اختراق لنظمنا