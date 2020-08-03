شاهد : الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو "إحباط عملية" على الحدود السورية

القدس المحتلة / سما /

نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الاثنين عبر "تويتر" مقطع فيديو يظهر ما وصفه بأنه "إحباط محاولة زرع عبوات ناسفة على الحدود السورية".

وأرفق أدرعي الفيديو بتوضيح أن العملية حاولت تنفيذها "خلية تخريبية" مكونة من 4 أشخاص في منطقة تل فارس الليلة الماضية.

#عاجل هكذا تم احباط محاولة زرع العبوات الناسفة على الحدود السورية الليلة الماضية من قبل خلية تخريبية مكونة من ٤ مخربين في منطقة #تل_فارس. لقد تم القضاء على أفراد الخلية بعد ان فتحت نحوهم النيران من البر ومن الجو. pic.twitter.com/1CCjdbanWJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 3, 2020

وأضاف أنه "تم القضاء على أفراد الخلية بعد أن فتحت نحوهم النيران من البر ومن الجو".