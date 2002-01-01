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ماجلان .. تعرف على أكثر الوحدات الخاصة غموضا بالجيش الإسرائيلي

الإثنين 03 أغسطس 2020 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماجلان .. تعرف على أكثر الوحدات الخاصة غموضا بالجيش الإسرائيلي


القدس المحتلة / سما /

تعريف: ماجلان وحدة استطلاع قتالية خاصة – وهي وحدة من وحدات الكومندو بالجيش الإسرائيلي، تعمل داخل مناطق العدو، (خلف خطوط العدو)، من خلال الإستطلاع وجمع المعلومات والهجوم معا.
 
التأسيس: أنشئت بالعام 1986 كوحدة نخبة بالجيش الإسرائيلي، كانت تتبع لفرقة النار حتى العام 2015، والآن هي ضمن لواء عوز ( لواء الكومندو)، وتعتبر من وحدات النخبة، والأكثر غموضا بين الوحدات الخاصة بالجيش. 
 
الأهداف: الوحدة مخصصة لتنفيذ مهامها دون انكشاف، ويتدرب عناصرها على أساليب خاصة، منها الدخول الى مناطق العدو المأهولة بالسكان، وتنفيذ المهام بسرية عالية، والاشتباك في حال تم الكشف عنهم.
 
المهام الميدانية: تنفيذ عمليات استطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية، من داخل مناطق العدو المستهدف، وتدمير الأهداف المطلوبة خلف خطوط العدو بنجاح.
 
الناشطات العملياتية: شاركت الوحدة في العديد من العمليات ضد حزب الله في لبنان، وضد الفصائل الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة. كما شاركت في أحداث انتفاضة الأقصى الثانية 2002، وحرب لبنان الثانية، 2006، وتأمين عودة الجندي "جلعاد شاليط" بعد الأفراج عنه من غزة، وشاركت كذلك في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، صيف العام 2014.

آخر نشاطات الوحدة: تصفية الخلية المكونة من أربعة أفراد، الليلة الماضية، جنوبي الجولان، قرب الحدود مع سوريا، بزعم زراعة عبوات ناسفة، عند الحدود الإسرائيلية. 

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