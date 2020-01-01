الجيش الإسرائيلي يزعم تصفية خلية حاولت زرع متفجرات على الحدود السورية

القدس المحتلة / سما /

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوة تابعة للجيش قامت بتصفية خلية مكونة من أربعة أشخاص على الحدود الشمالية الليلة.



وبحسب المتحدث في بيان له، "قبل فترة وجيزة، أحبطت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي محاولة زرع متفجرات على الحدود السورية".

ووفقا للمتحدث، نصبت قوة خاصة كمينًا لمرتفعات الجولان الجنوبية بالقرب من موقع عسكري خلية كانوا يضعون متفجرات بالقرب من السياج الحدودي.



وأوضح المتحدث أن الجيش الإسرائيلي وطائرات الجيش نفذا إطلاق نار متزامن على الخلية التي تضم أربعة أفراد وضربهم، ولم تقع إصابات لقواتنا.

وأشار بيان المتحدث إلى أن قوات القيادة الشمالية في حالة تأهب قصوى لأي سيناريو، معتبرا أن "النظام السوري مسؤول عن أي عمل يتم على أراضيه ولن يسمح بأي انتهاك للسيادة الإسرائيلية".

في سياق متصل، أوضح المراسل العسكري لـ يديعوت أحرونوت يوسي يهوشوع، أنّه "بعد رصد الخلية، قامت وحدة ماجلان الخاصة بنصب الكمين للخلية التي زرعت العبوة، حيث قامت ماجلان بفتح النيران صوب الخلية بمساعدة من الطائرات الإسرائيلية".