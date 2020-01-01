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طائرات الاحتلال تقصف عدة اهداف في قطاع غزة...

الإثنين 03 أغسطس 2020 12:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال تقصف عدة اهداف في قطاع غزة...


غزة /سما/

شنت طائرات إسرائيلية، بعد منتصف الليل، غارات على عدة أهداف في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن الطائرات الحربية الاسرائيلية هاجمت عدة أهداف في خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الأهداف التي تعرضت للقصف أرض زراعية في القرارة شمال شرق خانيونس، وموقع للمقاومة في منطقة المحررات غربا بين خانيونس ورفح.

وأوضحت ان الزوارق الحربية الاسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها في عرض بحر خانيونس تزامنا مع القصف الاسرائيلي في القطاع.

في السياق، قال المراسل العسكري للقناة 13 الاسرائيلية، ألموغ بوكير، إن سلاح الجو الاسرائيلي يقصف اهدافا في قطاع غزة، وذلك  ردا على إطلاق الصاروخ.

يأتي ذلك في أعقاب ادعاء الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة المحاصر، وقال إنه اعترضها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".

اقرا/ي ايضا: الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وتفعيل القبة الحديدية

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