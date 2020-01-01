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بعد مشاركة النائب عودة في احتجاجات بلفور.. نتنياهو محرضا: داعم للارهابيين.. وأيمن يرد!

الأحد 02 أغسطس 2020 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد مشاركة النائب عودة في احتجاجات بلفور.. نتنياهو محرضا: داعم للارهابيين.. وأيمن يرد!


القدس المحتلة /سما/

أكد رئيس القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي النائب أيمن عودة يوم الأحد، أنّنا "بعمل سياسي منهجي نفرض أنفسنا جزءًا شرعيًا من العمل السياسي، وهذا  أكثر ما يهدّد نتنياهو".

وقال عودة بتصريح صحفي صدر عنه، إنّ نتنياهو هاجمني على أثر مشاركتي في المظاهرات الاجتماعية المناهضة لسياسة الحكومة الإسرائيلية، والتي تطالب باستقالة رئيس الوزراء.

وكتب نتنياهو، على منشوره الذي نشره على صفحته في فيسبوك وتويتر:" هذا أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة الداعم للارهابيين، والذي شارك في مؤتمر لحركة حماس الشهر المنصرم، يشارك في مظاهرة اليسار في القدس يوم امس، وسائل الاعلام تتجند بالكامل لدعم مظاهرات اليسار التي تحطم ارقام قياسية بالتحريض على العنف وقتل رئيس الوزراء."

ومن جانبه عقب النائب أيمن عودة على هجوم نتنياهو قائلا: "بعمل سياسي منهجي نفرض أنفسنا جزءًا شرعيًا من العمل السياسي، وهذا  أكثر ما يهدّد نتنياهو، والمظاهرات تزعج نتنياهو كثيرًا وعلينا تعميقها حتى تصل الى مئات الالآف وحتى المليون متظاهر ضد نتنياهو وسياسته الاقتصادية.

وأشار عودة، إلى أنّه بدلا من انتظار النتيجة علينا أن نفرض خطابنا ومميزاتنا لا سيما أن الجماهير العربية هي التي تُعاني أكثر من غيرها من الوضع الاقتصادي وهي تعاني أكثر من غيرها من الملاحقة وتضييق الهامش الديمقراطي.

#ايمن عودة #القائمة المشتركة #نتنياهو #احتجاجات #اسرائيل #اليسار الاسرائيلي

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