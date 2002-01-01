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الأسير خليل أبو عرام يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

الأحد 02 أغسطس 2020 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير خليل أبو عرام يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام


رام الله /سما/

 قال نادي الأسير، مساء اليوم الأحد، إن الأسير خليل أبو عرام من الخليل، شرع بإضراب مفتوح عن الطعام في سجن "عسقلان"، احتجاجاً على مماطلة إدارة سجون الاحتلال بالاستجابة لمطلبه، والمتمثل بالسماح له بلقاء نجله أحمد المعتقل إدارياً منذ شهر أيلول 2019م والقابع في سجن "النقب الصحراوي"، وذلك قبل موعد الإفراج عنه والمتوقع في شهر أيلول القادم.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير أبو عرام معتقل منذ عام 2002م ومحكوم بالسّجن مدى الحياة، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.

يذكر أن الأسير أبو عرام من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، وقد تمكن خلال سنوات اعتقاله، إنتاج مجموعة من الدراسات، والكتب.

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