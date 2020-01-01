إسرائيل تستأنف الرحلات الجوية الدولية في 16 الشهر الجاري

القدس المحتلة /سما/(شينخوا)

أعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، اليوم الأحد، استئناف الرحلات الجوية الدولية في 16 أغسطس الجاري، بعد توقفها لأكثر من ثلاثة شهور بسبب تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وبحسب بيان صادر عن مكتب ريغيف، فإن هذا هو تقصير للجدول الزمني المعد لاستئناف الرحلات الجوية الدولية، حيث كانت إسرائيل في 20 يوليو الماضي قد مددت قيود الطيران حتى الأول من سبتمبر على الأقل بعد تفشي الجولة الثانية من مرض (كوفيد-19).

ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إعادة فتح الأجواء للرحلات الجوية تدريجيا في ظل عدم ارتفاع عدد الحالات الخطيرة من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).