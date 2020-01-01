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الأردن يدين المصادقة على بناء ألف وحدة استيطانية في منطقة (E1) شرقي القدس

الأحد 02 أغسطس 2020 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين المصادقة على بناء ألف وحدة استيطانية في منطقة (E1) شرقي القدس


عمان /سما/

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على المضي قدما في بناء اكثر من ١٠٠٠ وحدة سكنية استيطانية في منطقة (E1) الواقعة شرقي القدس المحتلة.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز، على رفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تشكل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخطوة أحادية تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وجدد الفايز التحذير من خطورة البناء في منطقة (E1) وفي كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 واكد الفايز ضرورة وقف كافة الممارسات الاستيطانية اللاقانونية واللاشرعية سواء كان بناؤها او توسعتها او مصادرة الأراضي وفقا لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، واعتبر أن سياسة الاستيطان تهدم فرص حل الدولتين وتعمل على تعميق اليأس وزيادة التوتر.

#الاردن #استيطان #اسرائيل

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