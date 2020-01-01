تفاصيل.. 4 إصابات جراء انقلاب سيارة اسعاف وسط غزة

غزة /سما/

قال د.اياد ابو زاهر مدير عام الاسعاف والطوارئ بوزارة الصحة، اليوم الأحد، ان سيارة اسعاف تابعة للوزارة تعرضت لحادث مروري عند مفترق اللبابيدي وسط مدينة غزة.

وأضاف زاهر، أن الحادث وقع خلال نقل سياة الاسعاف لاحد المرضى من مجمع الشفاء الطبي الى مستشفى الرنتيسي التخصصي بينما دخلت سيارة جيب مدنية المقترق دون توقف لافساح المجال امام سيارة الاسعاف رغم انها كانت تستخدم وسائل الحذر المتمثل بضوء اللواح وصوت سرينة الطوارئ مما ادى الى انقلاب سيارة الاسعاف.

وأوضح ان الطاقم الطبي المكون من السائق والممرضة والحالة المرضية ومرافقيها تعرضوا لاصابات طفيفة ووضعهم الصحي مطمئن ولازالت الجهات المختصة تتابع عملها للوقوف على طبيعة الحادث.