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الهباش: التحريض الأمريكي والاسرائيلي على الرئيس عباس يكشف نواياهم الحقيقية

الأحد 02 أغسطس 2020 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: التحريض الأمريكي والاسرائيلي على الرئيس عباس يكشف نواياهم الحقيقية


رام الله /سما/

قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الأسلامية ان التحريض الأمريكي والإسرائيلي ضد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يكشف النوايا الحقيقية تجاه قضيتنا العادلة وقيادتنا التي تقف سدا منيعا أمام مخططاتهم ومؤامراتهم العدوانية لشعبنا .

وأضاف قاضي القضاة ان هذا التحريض المسعور بثبت اننا مع الرئيس عباس نسير في الطريق الصحيح ولن نحيد أبدا عن ثوابت شعبنا الفلسطيني بالحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشريف .

وأكد الهباش أن السلام العادل لا يأتي عبر التحريض ومحاولات فرض الاملاءات بل عبر الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والالتزام بالشرعية الدولية التي أكدت على إنهاء الاحتلال وحق العودة وتحقيق المصير .

وطالب الهباش كافة أطياف شعبنا وفصائله الوطنية والإسلامية بالإلتفاف خلف قيادتنا الشرعية والتأكيد على وحدة شعبنا والإصرار في الدفاع عن حقوقه ومقدساته الإسلامية والمسيحية .

#محمود الهباش #الرئيس عباس #حملات التحريض

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