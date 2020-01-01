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لماذا على إسرائيل ألا تتوجه للانتخابات .. القناة 12 توضح

الأحد 02 أغسطس 2020 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا على إسرائيل ألا تتوجه للانتخابات .. القناة 12 توضح


القدس المحتلة /سما/

اعتبر موقع القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، التوجه إلى الانتخابات في الوقت الحالي بسبب الخلاف داخل الائتلاف الحكومي حول مسألة إقرار الموازنة بـ"القرار غير المسؤول".
 
وأورد موقع القناة العبرية أسباب مختلفة لذلك، من أهمها:
_تحدي الكورونا في الشتاء.
_الكورونا من شأنها تشويه توجهات الجماهير في الانتخابات.
_ الانتخابات تعني إبقاء البلاد بدون ميزانية.
_ الانتخابات تعني وجود حكومة انتقالية غير فعالة.
_الانتخابات ستزيد من عدم ثقة الجمهور بالسياسة.
_الانتخابات تتطلب صرف ملايين الشواقل في ظل عدم وجود مسؤولية اقتصادية.
_ من شأن الانتخابات في الوقت الحالي زيادة الانقسام في المجتمع الإسرائيلي.
_ كما أن الانتخابات لن تغير كثيراً من الأوضاع الحالية ولن تحل المشاكل بشكل جذري.

#الانتخابات الاسرائيلية #فيروس كورونا #نتنياهو #الحكومة الاسرائيلية

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